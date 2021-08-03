شكرا لقرائتكم خبر عن المثلوثى يستمر فى قيادة الجبهة اليمنى للزمالك أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على استمرار الدفع بالتونسى حمزة المثلوثى، الظهير الأيمن للأبيض، لقيادة الجبهة اليمنى، فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، المقرر إقامتها يوم 7 من شهر أغسطس الجارى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، على الرغم من تعافى حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، من الإجهاد العضلى الذى تسبب فى استبعاده عن الفريق فى المباريات الماضية، إلا أن كارتيرون فضل استمرار الدفع بالمثلوثى فى قيادة الجبهة اليمنى فى المباراة المقبلة.

كما استقر كارتيرون على الدفع بمحمود عبد العزيز "زيزو"، لاعب وسط الأبيض، بجوار طارق حامد لقيادة خط الوسط فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، حيث سيدفع بزيزو بعدما قام بتجهيز اللاعب من خلال المباريات الودية التى خاضها خلال معسكره الحالى بمدينة برج العرب، حيث سيكون زيزو بمثابة تعويض لغياب إمام عاشور لاعب وسط الزمالك الذى يغيب عن اللقاء المقبل للإيقاف والذى شارك بشكل أساسى فى هذا المركز بجوار طارق حامد منذ رحيل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق المنضم حديثا للدحيل القطرى.

فيما يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون، ضم أحمد فتوح الظهير الأيسر للزمالك إلى قائمة الفريق فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، ليكون بديلا لمحمد عبد الشافى، على أن يحسم كارتيرون قراره النهائى فى هذا الأمر، خاصة أن عبد الله جمعة الظهير البديل بالفريق يغيب عن الأبيض فى معسكره الحالى ببرج العرب بداعى الإصابة، حيث ينتظر عودة لاعبى المنتخب الأولمبى إلى الفريق لتحديد الموقف النهائى لفتوح، وفقًا لحالته البدنية بعد المشاركة بشكل أساسى فى جميع مباريات المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.

يسعى الزمالك للمنافسة على لقب الدورى الممتاز هذا الموسم، بعدما تصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 61 نقطة، عقب خوضه 27 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مباراتين، فيما سجل لاعبيه 48 هدفًا واستقبل 18 هدفًا، حيث يسعى الأبيض للمنافسة على لقب الدورى الممتاز للموسم الجارى، بعدما احتل الأهلى المركز الثانى فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة بفارق مباراة واحدة عن الفارس الأبيض.