شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. محمد متولى يواجه المجرى فيكتور لورينكز فى نصف نهائى المصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه محمد متولي لاعب منتخب المصارعة، في مباراة نصف النهائي المصنف الأول على البطولة وخامس أولمبياد ريو 2016 المجري فيكتور لورينكز لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ونجح محمد متولي لاعب منتخب المصارعة في التأهل للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان محمد متولي تفوق على لاعب منتخب المصارعة، على لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع، بطل المصارعة الرومانية، من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث اولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

وكانت إيناس خورشيد خسرت أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 7 / 0، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.