شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. بطل كوبا للمصارعة ينهار بعد هزيمته من محمد متولى فى 30 ثانية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار بطل كوبا جريجوريتش هيشافا بعد هزيمته أمام المصري محمد متولي لاعب منتخب المصارعة، في 30 ثانية فقط، لينجح متولى في التأهل للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وظهرت على جريجوريتش هيشافا علامات الصدمة بعدما انهى عليه البطل المصري في 30 ثانية في واحدة من أسرع منافسات المصارعة بطوكيو حتى الآن.

وكان محمد متولي تفوق على لاعب منتخب المصارعة، على لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.

وفي الأمس، خسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع، بطل المصارعة الرومانية، من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث اولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

وكانت إيناس خورشيد خسرت أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 7 / 0، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.