شكرا لقرائتكم خبر عن كيشو يتأهل إلى نصف نهائى المصارعة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، في أولمبياد طوكيو، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

وكان أصلانيان قد حصد خامس بطولة العالم في 2017 بينما حقق المركز 14 في نسخة 2019.