شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. محمد متولى يتأهل لنصف نهائى المصارعة ويقترب من تحقيق ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد متولي لاعب منتخب المصارعة، في التأهل للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان محمد متولي تفوق على لاعب منتخب المصارعة، على لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.

كما خسر المصري عبد اللطيف منيع، بطل المصارعة الرومانية، من بطل روسيا سيرجو سيمينوف وثالث اولمبياد ريو 3-1 في دور الـ16 من المصارعة الرومانية وزن 130 كجم.

وكانت إيناس خورشيد خسرت أمام آنا كارمن بطلة ألمانيا بنتيجة 7 / 0، فى إطار دور الـ16 لوزن 68 كجم من منافسات المصارعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.