شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته لمواجهة وادى دجلة ويدخل معسكرا مغلقا اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم الثلاثاء، استعداداته قبل مواجهة وادي دجلة غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأخير اليوم على ملعب مختار التتش قبل إعلان قائمة المباراة التي ستدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعدادا لمواجهة الفريق الدجلاوي.
ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين في مران اليوم، لشرح نقاط قوة وضعف دجلة والوقوف على طريقته في تحضير الهجمات والاستحواذ على الكرة وكذلك أسلوبه في وضعية الدفاع، من أجل إيجاد حلول لفك شفرة دفاع الفريق الدجلاوي وتحقيق الهدف وهو حصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة الدوري.
ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.
وتفصل 8 مباريات الأهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بخمس مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والإنتاج الحربى وأسوان"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.
ويتبقى للأهلى 8 مباريات مع "وادى دجلة وسيراميكا والإسماعيلى وإنبى وطلائع الجيش والمصرى البورسعيدى والجونة ومن ثم أسوان فى الختام".
بينما يتبقى للزمالك 6 مباريات مع "غزل المحلة والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى".