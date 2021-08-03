محمد متولي يتأهل لنصف نهائي المصارعة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق محمد متولي أول انتصار لمصر في منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" المقامة حاليا في اليابان حتى الثامن من شهر أغسطس الجاري.

وفاز المصارع المصري على البيلاروسي كيريل ماسكيفيتش في ثمن نهائي منافسات وزن 87 كجم مصارعة رومانية عدم التكافؤ بنتيجة 9-1.

وكان البيلاروسي ماسكيفيتش احتل المركز الثاني في بطولة أوروبا 2021.

وبهذا الفوز، يتأهل محمد متولي إلى ربع نهائي المصارعة الرومانية وزن 87 كجم أمام الكوبي دانييل جريجوريتش إيتشفاريا.

وفي مواجهة الدور ربع النهائي، تمكن محمد متولي من الفوز على دانييل جريجوريتش بنتيجة (4-0).

وتأهل متولي إلى نصف النهائي ليضرب موعدا أمام المجري فيكتور لورينكر.