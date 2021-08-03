الامارات | اتحاد الكرة الإماراتي يعين راشد عامر مديرا للإدارة الفنية ودعم المنتخبات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإماراتي يعين راشد عامر مديرا للإدارة الفنية ودعم المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عين اتحاد كرة القدم الإماراتي اليوم الإثنين المدرب الوطني راشد عامر مديرا للإدارة الفنية ودعم المنتخبات الوطنية في الاتحاد.

وقال اتحاد الكرة في تغريدة على صفحته الرسمية عبر" توتير" يعد راشد عامر من الكفاءات المؤهلة في كرة القدم ، حيث عمل سابقا مدربا لمنتخب الإمارات للناشئين الذي شارك في كأس العالم 2013 التي أقيمت في الإمارات ، كما شغل منصب مدير مراكز تدريب المنتخبات في الاتحاد ".

وأضاف اتحاد الكرة" يسعى اتحاد كرة القدم إلى توظيف الخبرات الوطنية لتحقيق مزيدا من التقدم بما ينسجم مع رؤية 2038"

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