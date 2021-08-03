أولمبياد طوكيو.. مـهـاب إسـحـاق يـتـأهـل الـى نـهـائـي الـغـطـس 3 أمـتـار مـنـصـة مـتـحـركـة

الشارقة - اميمة ياسر - تأهل مهاب مهيمن لاعب منتخب مصر للغطس إلى نهائي منافسات الغطس من منصة متحركة 3 أمتار بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 في إنجاز تاريخي للغطس المصري.

وأستطاع مهاب احتلال المركز 11 من أصل 18 لاعبا شاركوا في نصف النهائي بعدما حقق 408,85 نقطة، ليتأهل للنهائي في إنجاز تاريخي حيث يصل للنهائي أول 12 لاعبا في الترتيب.

وحقق مهاب 77.50 نقطة في المحاولة الأولى و66.30 نقطة في المحاولة الثانية و79.20 في المحاولة الثالثة و54.25 نقطة في المحاولة الرابعة و69.00 نقطة في المحاولة الخامسة و76.50 نقطة في المحاولة السادسة.

كان مهاب مهين قد تأهل لنصف النهائي بعد أن حقق 422.75 نقطة بعد 6 محاولات ضمن أفضل 18 لاعب في الترتيب العام حيث احتل المركز 12 ليتأهل لنصف النهائي.