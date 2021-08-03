إيقاف اللاعب عبد الرحمن مجدي بعد واقعة الفندق في طوكيو..القصة كاملة

الشارقة - اميمة ياسر - تصدر إسم عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خلال الساعات القليلة الماضية محركات البحث وذلك عقب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب بسبب واقعة أخلاقية قام بها أثناء تواجده مع معسكر منتخب مصر الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي والتحقيق معه بسبب سوء السلوك في ألعاب طوكيو.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه: أثناء وجود المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبد الرحمن مجدي فحواها الإساءة لإحدى العاملات بالفندق وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده بأنه لم يقصد أي إساءة.

وأضاف الاتحاد: تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لباقي اللاعبين وانتقلنا لبلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا ثم للقرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة دور الثمانية ثم توجهنا للمطار ومنه للقاهرة.

وختم: عند عودة الفريق قررنا إيقاف اللاعب عبد الرحمن مجدي لحين انتهاء التحقيق معه واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه وخرقه للقواعد.



من جانبه أكد اللاعب بعد إيقافه أنه لم يقصد الإساءة أو إهانة العاملة كما صور البعض .

وقال "مجدي" خلال بيانًا رسميًا للرد على قرار اتحاد الكرة بإيقافه وإحالته للتحقيق، جاء نصه : أتقدم لحضراتكم جميعا بكل الشكر والتقدير للمشاعر الصادقه والتي أحاطتني وغمرتني منذ صدور بيان اتحاد الكرة.

وتابع: وأشكر الجميع علي الثقة بي.. وأؤكد للجميع أن ما حدث بمقر إقامة المنتخب باليابان لا يعدو أن يكون تصرفًا تم فهمه خطأ لاختلاف الثقافة واللغة وتفهمت جميع الأطراف هذا ولم يتم إدانة ابنكم باي اتهام، وشكري لكل من تفهم هذا بالبعثة وأؤكد احترامي لاتحاد الكرة واستعجل التحقيق معي حتي يتم توضيح كل ما حدث من خلال نتيجة التحقيق.

وأضاف : أطلب من جمهوري العظيم إغلاق الحديث حول هذا الموضوع حتي لا يؤثر على فريقنا في مبارياته المقبلة، وشكري وتقديري لكل زملائي بالمنتخب الأولمبي والجهاز الفني والإداري لوقوفهم معي وثقتهم بي كما أشكر جماهير الكرة بصفة عامة وجماهير الإسماعيلي بصفة خاصة وإدارة الإسماعيلي ولجنة الكرة والجهاز الفني واللاعبين لثقتهم وتفهمهم لي ودعمهم المستمر.

وشدد على أنهم لم يروا مني أي تصرف خطأ فيما مضي.. وقدمت أقصي جهد للنادي وللمنتخب وأقدر تمامًا مسئولية تمثيل منتخبنا والإسماعيلي.

وأؤكد للجميع أنني واثق من سلامة موقفي وعدم اقتراف أي خطأ وبشهادة الجميع، وننتظر نتيجة التحقيق باتحاد الكرة لأن ثقتي في الله وفي نفسي تجعلني واثقًا من عدم إدانتي بإذن الله

كان منتخب مصر قد عاد للقاهرة بعد الخروج من منافسات كرة القدم من دور الثمانية بالهزيمة أمام البرازيل 1-صفر.