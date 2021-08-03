شكرا لقرائتكم خبر عن "كيشو" يتأهل إلى ربع نهائى المصارعة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ويواجه الفائز من بطلي المجـر وأرمينيا في ربع النهائي أولمبياد طوكيو.

وتعول أسرة المصارعة المصرية آمال كبيرة على نجم المنتخب المصارع محمد إبراهيم كيشو من أجل حصد ميدالية أولمبية فى أولمبياد طوكيو 2020 الحالية، حيث سيخوض منافساته غداً الثلاثاء.

ويمتلك كيشو خبرات قوية تمكنه من الوصول إلى منصات التتويج فى الأولمبياد، خاصة أن اللاعب نجح فى التواجد على منصات التتويج العالمية من قبل.

وتأهل كيشو إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد احتلال المركز الخامس فى بطولة العالم 2019 ليكون أول لاعب في منتخب المصارعة يتأهل إلى الأولمبياد.

وحقق كيشو العديد من الميداليات منها بطولة أفريقيا للشباب عام 2014، والذهبية الأفريقية 2015، وفي نفس السنة حقق الميدالية الفضية في بطولة العالم، ذهبية بطولة العالم تحت 23 سنة اعوام 2018 و2019 وكذلك ذهبية دورة الألعاب العسكرية فى نفس العام، بالإضافة إلى ذهبية بطولة أفريقيا 2020 .

كما حقق أول ميدالية عالمية بعمر الـ15 والآن يحتل المركز الرابع عالميا فى التصنيف الدولى.