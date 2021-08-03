شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. موعد منافسات الغطس 3م سلم متحرك لـ مهاب إسحاق في النهائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل مهاب إسحاق لاعب الغطس لنهائي منافسات 3 متر من سلم متحرك بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما جاء في المركز الـ11 من مشاركة 18 لاعبا بتحقيق مجموع نقاط 408.85، ليلعب في النهائي.

ويخوض مهاب إسحاق التصفيات النهائية لمنافسات الغطس 3م متحرك في الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، في إنجاز كبير وتاريخى للبطل المصرى الذى ستتاح له الفرصة لخطف ميدالية غالية لمصر.

وجاءت نتائج قفزات مهاب كالتالى: قفزة أولى 72.85 جعلته في المركز الثامن، وقفزة ثانية 85.00 في المركز الخامس، ومحاولة ثالثة 69.30 في المركز الرابع، ومحاولة رابعة 56.00 في المركز السادس، ومحاولة خامسة 64.50 في المركز الثامن، وأخيرا الجولة السادسة التي منحت مهاب بطاقة التأهل بعد احتلاله المركز الحادى عشر، ويتأهل 12 لاعبا للنهائي.

وكان البطل المصري مهاب إسحاق تأهل إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

وحقق مهاب مهيمن 77.5 نقطة وصعد للمركز الرابع بعد الغطسة الأولى من أصل 6، كما أنهى الغطسة الثانية في المركز الخامس بإجمالي نقاط 143.8، وجاءت الغطسة الثالثة بوصله للمركز السادس بـ إجمالي 223 نقطة.

وأنهى مهاب الغطسة الرابعة في المركز العاشر بإجمالي 277.25 نقطة، بالإضافة إلى الغطسة الخامسة وقبل الأخيرة في المركز الثاني عشر بإجمالي 346.25 نقطة.