شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال "غزال الأهلى" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ"30" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الثلاثاء عمرو جمال، نجم الأهلى المعار لطلائع الجيش بعيد ميلاده الـ"30" فهو من مواليد 3 أغسطس 1991، ويعد عمرو جمال أحد أهم المهاجمين فى تاريخ الكرة المصرية بفضل موهبته وقدراته الفنية المتميزة، عمرو جمال أو غزال الأهلى، كما يلقبه محبوه، بدأ مشواره مع الفريق الأحمر، عندما خطفه مسئولو الأهلى من فريق الألومنيوم فى 2013 مقابل 300 ألف جنيه، ليقدم اللاعب مستوى متميزا فى قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

وكان الغزال قد اقترب من الرحيل عن الأهلى إبان وجود محمد يوسف مديراً فنياً للأحمر، حيث استبعد اللاعب من حساباته لولا تدخل على ماهر والذى تنبأ بموهبة عمرو جمال وطالب بالإبقاء عليه.

استطاع الغزال أن يحجز مكاناً أساسياً فى تشكيلة الأهلي حتى انضم لمنتخب مصر فى 5 مارس 2014 تحت القيادة الفنية لشوقى غريب، فى مباراة البوسنة والهرسك الودية.

وتلقى عمرو جمال عرضاً من الزمالك إبان تولى حلمى طولان مهمة تدريب الفريق الأبيض، ولكنه تمسك بالاستمرار مع الأهلي.

وتعرض عمرو جمال لإصابة بالرباط الصليبى فى مباراة الأسيوطى بالدورى العام موسم 2014-2015، وهى الإصابة التى ساهمت فى تراجع مستوى اللاعب الذى غاب على إثرها ستة أشهر عن الملاعب.

أدى التغيير المستمر لمدربى الأهلى للتأثير على الغزال، الذى لم يشارك بشكل أساسى إلا فى مباريات قليلة بعد عودته من الإصابة، فمنذ 2013 تولى منصب المدير الفنى للقلعة الحمراء، 6 مدربين (محمد يوسف، وجاريدو، وفتحى مبروك، وبيسيرو، وعبد العزيز عبد الشافى، ومارتن يول).

لعب عمرو جمال 119 مباراة مع النادي الأهلي في مختلف البطولات وسجل 35 هدفًا، حيث خاض 68 مباراة في الدوري الممتاز، وسجل 18 هدفًا، بينما لعب 14 مباراة في بطولة كأس مصر، وسجل 6 أهداف، ولعب 33 مباراة في البطولات الإفريقية وسجل 11 هدفًا.

كما لعب عمرو جمال مباراة وحيدة في بطولة السوبر المحلي، ومباراة في كأس العالم للأندية، ومباراتين في البطولة العربية، لكنه لم يسجل أي أهداف.