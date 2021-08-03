شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى بيراميدز الأولمبى ينتظمون فى تدريبات الفريق استعدادًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم، الثلاثاء، ثلاثى المنتخب الأولمبى رمضان صبحى وأسامة جلال وإبراهيم عادل فى التدريبات الجماعية لفريق بيراميدز، والتى ستقام فى السادسة والنصف مساءً، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوى، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد الدفاع الجوى فى اللقاء المؤجل من الجولة 25 لمسابقة الدوري.

وكان الثلاثى حصلوا على راحة سلبية من التدريبات أمس، بقرار من اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لبيراميدز، نظرًا لعودتهم من طوكيو فى الساعات الأولى من صباح الإثنين.

وودع منتخب مصر الأولمبى بطولة أولمبياد طوكيو من دور الـ8 بعد الهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف سجله ماتيوس كونيا في الدقيقة 36، لتنتهى مغامرة الفراعنة في الاولمبياد.

وشارك المنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو، ضمن مجموعة قوية ضمت إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، وتأهل الفراعنة للدور التالى على حساب الأرجنتين واستراليا.