شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. فرنسا تهزم البحرين 42 – 28 وتنتظر الفائز من مصر وألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب فرنسا لكرة اليد فوزا عريضا على المنتخب البحريني بنتيجة 42 – 28 في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو لكرة اليد.

وينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من منتخبي مصر وألمانيا، التي تجمع الفريقين في الثانية إلا ربع ظهر اليوم الثلاثاء، وذلك في نصف نهائي الأولمبياد.

تأهل منتخب مصر لكرة اليد للدور الربع نهائي، في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات أولمبياد طوكيو 2020، برصيد 8 نقاط.

ولعب المنتخب المصري لكرة اليد 5 مباريات في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020؛ فاز في 4 لقاءات، وخسر في مواجهة واحدة.

وسقط منتخب مصر لكرة اليد أمام الدنمارك بنتيجة (32- 27)، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بـ أولمبياد طوكيو 2020.

ويرغب منتخب مصر لكرة اليد في تحقيق الفوز على ألمانيا، وذلك حتى يتأهل لنصف نهائي أولمبياد طوكيو 2020، ويقترب من خطف ميدالية في الأولمبياد.