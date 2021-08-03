شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى الزمالك الأولمبى ينتظمون فى معسكر برج العرب استعدادًا لغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الثلاثاء، محمود حمدي الونش ومحمد عبد السلام وإمام عاشور وأحمد فتوح لاعبو فريق الزمالك الأول في معسكر الفريق الحالي ببرج العرب استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، حيث عاد رباعي الزمالك إلى القاهرة أمس الإثنين برفقة المنتخب الأولمبي بعد مشاركة الفراعنة في دورة الألعاب الأوليمبية المقامة حاليا بطوكيو في اليابان.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك منح الرباعي الأولمبي راحة أمس قبل الانتظام في معسكر الفريق، اليوم الثلاثاء.

وبات محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الأقرب للاستمرار فى حراسة عرين الفريق مع عودة استئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز، بعد فترة توقف طويلة للفارس الأبيض بسبب مشاركة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو 2020.

وكشف مصدر مطلع أن فكر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى كان فى حيرة بسبب حارس الزمالك الأساسى فى الفترة المقبلة، خاصة أن مستوى الثلاثى جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد كان مميزًا خلال مسعكر الإعداد المغلق المقام فى برج العرب بالإسكندرية.

أضاف المصدر أن جنش يعد الأقرب بنسبة كبيرة للاستمرار فى حراسة عرين الزمالك فى المواجهات المقبلة، خاصة أنه كان حارس الزمالك فى مواجهات الدورى قبل التوقف وقبل معسكر برج العرب.