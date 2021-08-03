جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كرة اليد باولمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة

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تنطلق في ساعة مُبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، مباريات ربع نهائي نهائيات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية، طوكيو 2020، والبداية بين فرنسا والبحرين في تمام الساعة 00:30 بتوقيت جرينيتش.
وخطف منتخب البحرين مركز الرابع بطريقة دراماتيكية من المنتخب البرتغالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بعدما أسدى المنتخب الياباني خدمة جليلة للبحرين بهزيمة البرتغال بنتيجة 30/31.
وتأهل منتخب فرنسا كمتصدر للمجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بفارق الاهداف والمواجهات المباشرة عن منتخب اسبانيا صاحب المركز الثاني، وحل المنتخب الألماني ثالثًا برصيد 6 نقاط بفارق الاهداف والمواجهات المباشر عن منتخب النرويج.
أما الدنمارك فقد تصدرت المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف عن مصر الثانية، والسويد الثالثة، بينما انتزعت البحرين المركز الرابع برصيد نقطتين من فوز وحيد في 5 مباريات بفارق المواجهات المباشرة امام اليابان.
جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في كرة اليد باولمبياد طوكيو
البحرين وفرنسا – الساعة 00:30 بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش، 2:30 بتوقيت مصر، 3:30 بتوقيت السعودية . منقولة على قناة بي إن سبورتس اكسترا 7 المفتوحة.
السويد واسبانيا – الساعة 4:15 فجرًا بتوقيت جرينيتش، 6:15 بتوقيت مصر، 7:15 بتوقيت مكة المكرمة، منقولة على قناة بي إن سبورتس 4.
الدنمارك والنرويج – الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 10:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، منقولة على قناة بي إن سبورتس 4.
مصر والمانيا – الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت جرينيتش، 13:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 14:45 بتوقيت مكة المكرمة، منقولة على قناة بي إن سبورتس اكسترا 7 المفتوحة.
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