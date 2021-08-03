شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. تركي من أصول مصرية يتأهل لنهائى 3 ميداليات في الجمباز بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل آدم أصيل التركى من أصول مصرية إلى نهائى جهاز الحلق ونهائى طاولة القفز، بالإضافة إلى نهائى الفردى العام فى أولمبياد طوكيو المقامة حاليا فى اليابان، لينافس على 3 ميداليات تحت العلم التركى.

آدم أصيل هو قصة مصرى آخر يتألق فى طوكيو تحت علم غير مصرى، الاسم الحقيقى عبد الرحمن مجدى لاعب جمباز مصرى سافر إلى تركيا فى 2017 وقامت تركيا بتجنيسه بعد أن شارك باسم مصر فى العديد من الدورات كان آخرها بطولة العالم 2017 ليغير اسمه فمن شروط الحصول على الجنسية التركية أن يكون اسم الفرد تركى، آدم أو عبد الرحمن شارك فى طوكيو وكل ذلك تحت علم تركيا.