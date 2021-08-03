شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: الإسماعيلى عنده 7 مباريات فى 19 يوما.. واللاعبون حصلوا على مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الرازق بازوكا نجم النادى الإسماعيلى السابق، أن الفريق مقبل على مباريات صعبة للغاية بدءا من مباراة الغد أمام بيراميدز فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وقال بازوكا فى تصريحات تليفزيونية: الأندية لم تستفد من فترة توقف الدورى العام، حيث إن عودة المسابقة ستضع الأندية تحت ضغط كبير".

وتابع نجم النادى الإسماعيلى السابق: "الإسماعيلى سيخوض 7 مباريات صعبة للغاية فى 19 يوما فقط، وهو ما سيؤثر سلباً على الفريق خاصةً فى ظل عدم وجود بدلاء على مستوى الفريق الأساسى".

وأوضح بازوكا: لاعبو الإسماعيلى حصلوا على جميع مستحقاتهم المالية المتأخرة، وهذا يحسب لمجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان رغم اختلافى معه فى وقت سابق.

ويحل الإسماعيلى ضيفا على بيراميدز الأربعاء المقبل بالقاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع الــ25 بمسابقة الدورى الممتاز، وسبق للمدير الفنى للإسماعيلى إيهاب جلال مواجهة فريق بيراميدز من قبل فى 9 مباريات، حيث فاز فى 3 وتعادل 4 وخسر 2، له 14 هدفًا عليه 14 هدفًا، كلين شيت لقاء، وفقاً للموقع الرسمى للإسماعيلى.