شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى باللقاء المؤجل من الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث يدخل الدراويش معسكراً مغلقاً للمباراة التى يتطلع للفوز بها لتدشين انطلاقة جديدة بعد توقف الدوري استعداداً لإقتحام المربع الذهبى.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري الاربعاء الموافق 4 أغسطس بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة ، ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

وودعت مصر أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف في ربع النهائي.

وتنتظر الدراويش مواجهات من العيار الثقيل مع عودة بطولة الدوري البداية بمواجهة بيراميدز 4 أغسطس ثم الاهلى 11 أغسطس ثم الزمالك 14 أغسطس.

وكان الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال قد حرص على إقامة معسكر مغلق بالإسكندرية خلال فترة توقف الدورى لنشر مزيد من الهدوء والاستقرار وعلاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباريات الماضية .

وتعرض الإسماعيلى للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مؤخرا، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.

تقدم الاتحاد السكندرى عن طريق خالد قمر فى الدقيقة 56 وتعادل الإسماعيلى من ركلة جزاء فى الدقيقة 78 عن طريق أرى بابل، وفى الدقيقة 88 ينجح محمد عبد الغنى لاعب الاتحاد السكندرى فى إحراز هدف الفوز.