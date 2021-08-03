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تامر أمين : رمضان صبحي هو السبب في الخسارة من البرازيل .. وأول لما شوفته قولت خربت

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي تامر أمين، السبب الأساسي لخسارة المنتخب المصري أمام منتخب البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال "أمين" خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار": أنا في رأيي السبب هو رمضان صبحي وهو مرتدي شارة الكابتن.

واضاف : من وجهة نظري أن ارتداء رمضان صبحي لشارة الكابتن في مباراة البرازيل جريمة لأنه مخالف لكل الأعراف والمنطق والأخلاق.

وواصل: "رمضان صبحي" هو السبب في الخسارة وأول لما شوفته قولت خربت والفرقة مش هتشوف خير لأن ما بني على باطل فهو باطل، معقبا: اللي حصل ينفع في القهوة مينفعش في بعثة منتخب تلعب في بطولة عالمية، المفروض يكون فيه سيستم وانضباط.

وأختتم "أمين" : مينفعش يكون في الملعب حجازي ومحمد الشناوي والونش ويكون رمضان صبحي هو اللي لابس شارة الكابتن ويتمخطر بيها وسط اللاعبية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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