شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة مصر بالأثقال تكشف سبب إيقاف الاتحاد.. وتؤكد: رفضت التجنيس لأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شيماء خلف بطلة مصر فى رفع الأثقال، أنها تبكى كل يوم عندما تشاهد دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، بعد حرمان الأثقال من المشاركة بعد إيقاف الاتحاد لسنتين ولم يعاقب أي مسئول حتى الآن.

وقالت شيماء خلف في تصريحات تليفزيونية: "حتى الآن لم يعاقب أى مسئول بسبب تقصيره فى قضية المنشطات، وكأن الأمر لم يكن، وبعض المسؤولين أخبرونا أن المكملات الغذائية التى نأخذها جاءت عن طريق الراعى، لكن الحقيقة أنهم كانوا يتاجرون فى تلك المكملات التى علمنا أنها تحتوى على منشطات".

وأضافت شيماء خلف: "اتحاد رفع الأثقال لم يدفع غرامة المنشطات مما أدى إلى إيقاف الاتحاد سنتين، ومن الممكن أن يمتد الإيقاف لسنتين إضافيتين، وطلبت عقد جلسات مع اللجنة التى تدير اتحاد رفع الأثقال ولم أجد رد منهم حول أسباب إيقافي".

وأوضحت بطلة الأثقال: "عرض عليا التجنيس لقطر أو أمريكا واللعب باسمهم فى الأولمبياد، ولكنى رفضت بسبب حبى لمصر، وأبكى كل يوم عندما أشاهد دورة الألعاب الأوليمبية، دفعت ثمن تقديم شكوى ضد المسئولين فى الاتحاد، وتم حرمان مصر من ميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية على الأقل فى رفع الأثقال".