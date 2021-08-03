شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إيهاب: كنت قادرا على تحقيق ميدالية.. ووقع علينا ظلم كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إيهاب بطل مصر فى رفع الأثقال، أنه كان قادرا على تحقيق ميدالية ذهبية أو فضية فى أولمبياد طوكيو المقامة حاليا وفقا للأرقام التى تحققت فى هذه البطولة.

وقال محمد إيهاب فى تصريحات تليفزيونية: "حزنى وحزن الشعب المصرى على الميدالية التى ضاعت علينا فى أولمبياد طوكيو "حافز" كبير لى للفوز بكل شىء فى البطولات المقبلة".

وأضاف محمد إيهاب: "كنت قادرا على الفوز بميدالية ذهبية أو فضية على الأقل بالأولمبياد وفقا لأرقام الفائزين، ولا يوجد مدرب فى منتخب مصر يعطى للاعب مكمل غذائى "غصب عنه".

وتابع محمد إيهاب: قرارات الاتحاد الدولى لرفع الأثقال كان بها "تعسف" كبير ضد مصر، واختلاط الآراء وتوزيع الاتهامات بين المدربين واللاعبين هو ما أدى إلى إيقاف الاتحاد بالكامل.

وأوضح محمد إيهاب: "أى لاعب مميز فى مصر يتمنى الجميع تجنيسه، والدعم دائما ما يأتى لنا متأخرا، وكنت من الممكن أن ألعب تحت مظلة دورة الألعاب الأوليمبية، لكنى أفضل دائما اللعب تحت علم مصر فقط".

وأضاف بطل رفع الأثقال: "وقع علينا ظلم كبير شهد عليه العالم أجمع خلال الفترة الماضية، وأثق فى "عدل الله" علينا فى أولمبياد باريس القادمة".