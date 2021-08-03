شكرا لقرائتكم خبر عن فوافى: مسئولو المقاصة تعاملوا معى بشكل غير احترافى وأمتلك عروضا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باولن فوافي لاعب مصر المقاصة، أن مسئولى النادي الفيومى تعاملوا معه بشكل سيىء وغير احترافى خلال الفترة الماضية، على الرغم من مسيرته الناجحة مع الفريق.

وأوضح باولن فوافي في تصريحات تليفزيونية: "قررت الرحيل عن صفوف مصر المقاصة بنهاية الموسم الحالي بعد التواجد معهم لمدة 6 سنوات".

وتابع فوافى: "مستاء جدا من تصريحات البعض داخل النادي بأنهم سيقومون بتوجيه الشكر لى بعد نهاية الموسم، وهذا أمر غير صحيح، حيث إننى من قررت الرحيل".

وأضاف باولن: "أن جميع اللاعبين الأجانب داخل النادي لم يتقاضوا راتبهم لمدة 7 أشهر، وأن المشكلة لم تكن في إمكانياتي، قضيت مع المقاصة 6 سنوات وقدمت أداء كبير وحصلت معهم على المركز الرابع ولكن النادي يعاني من مشكلة مالية.

واختتم باولن فوافى، أنه يمتلك عدة عروض من العديد من الأندية المصرية، ولكن لا أريد الإفصاح عنها في الوقت الحالي.