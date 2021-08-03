شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة: نمتلك أفضل لاعبين فى مصر.. وأتمنى تتويج الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كريم حسن شحاتة مدير الكرة في البنك الأهلى، أنه يتمنى أن يتوج نادى الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم، والممر الشرفى للأهلى أقل ما نقدمه له بعد التتويج بدورى أبطال أفريقيا.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تليفزيونية: "البنك الأهلي يملك إمكانيات كبيرة، نملك أفضل لاعبين في مصر، وتعجبت من عدم تحقيق نتائج جيدة في بداية الدوري رغم وجود اسماء كبيرة".

وأضاف كريم شحاتة: "أمير عبد العزيز إضافة كبيرة للجهاز الفني بالبنك الأهلي وتعاهدنا على القتال في الملعب لتحقيق نتائج إيجابية، ولكننا واجهنا سوء حظ كبير في الكثير من المباريات".

وتابع كريم شحاتة: "نخوض 4 مباريات في 9 أيام وهذا أمر صعب على البنك الأهلي، ورغم ذلك لن نعترض على المواعيد المحددة للمباريات المتبقية رغم صعوبة الموقف، ونأمل في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في عدد أيام الراحة بين المباريات بين الفرق المنافسة لي".

وأوضح كريم شحاتة: "كنا قادرين على الفوز أمام الأهلي لو امتدت المباراة لدقائق أخرى، والممر الشرفى أقل ما نقدمه للأهلي بعد الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف: "كريم بامبو نجح في تسجيل أكثر من هدف، نسعى لاستمراره معنا، فخورين بوجوده معنا وهو يشعر بالراحة هنا".

وأتم كلماته: "أتمنى فوز الزمالك بالدوري ولكن شغلي هو الأهم، الجهاز الفني للبنك الأهلي زملكاوي ولكن نلعب لمصلحتنا وسترون ماذا سنفعل أمام الأبيض".