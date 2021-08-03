شكرا لقرائتكم خبر عن على فرج: من الصعب أن يشارك الإسكواش في أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف على فرج نجم الإسكواش عن سبب عدم انضمام اللعبة التي تتفوق فيها مصر بشكل كبير، للألعاب الأولمبية قائلا: "الإسكواش أهم بكثير من ألعاب عديدة تشارك في الأولمبياد وكريم درويش لاعب مصر السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة يبذل مجهودا كبيرا لالحاق الإسكواس بالألعاب الأولمبية، لكن نظرا لعدم اهتمام القوى العظمى رياضيا باللعبة فبالتالي يتم تجاهلها باستمرار".

وأضاف فرج، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "الإسكواش لعبة عظيمة ومهمة، لكن فرص انضمامها للألعاب الأولمبية تنخفض ولا تزيد، من الصعب أن يشارك الإسكواش في أولمبياد باريس 2024 أو لوس أنجلوس 2028، لكن ربما يشارك في دورة أستراليا 2032 نظرا لاهتمام استراليا باللعبة وهي الفرصة الوحيدة حتى الآن لدخول اللعبة في الأولمبياد".

وتابع: "اللعبة تمارس في 180 دولة حول العالم وهي أهم من لعبات كبيرة تتواجد في الألعاب الأولمبية".

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر أغسطس الجارى، وخطف محمد الشوربجي صدارة التصنيف من على فرج، بعد هيمنة الأخير عليها لـ 9 أشهر متتالية، وذلك بعد الأداء القوى الذي قدمه الشوربجي الموسم الجاري، على الرغم من خسارته نهائي بطولة العالم أمام علي فرج مؤخراً في شيكاغو.