شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في قائمة المصري البورسعيدى استعدادا للمقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة المصرى لمعسكره ببرج العرب استعدادًا لمباراته أمام المقاولون والمقرر إقامتها الأحد المقبل، تواجد حسين رجب نجم خط وسط الفريق للمرة الأولى منذ عدة أشهر.

وكان اللاعب قد خضع لعملية جراحية بالمنظار لتهذيب مفصل الحوض من الخشونة التى تسببت فى معاناة اللاعب لفترة طويلة. فى سياق متصل، يخضع كريم العراقى مدافع المصرى ومنتخب مصر الأولمبى خلال الساعات القليلة القادمة لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية وذلك لتحديد مدى اصابته بعد شعوره بشد قوى فى العضلة الأمامية عقب عودته من اليابان بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبى بنهائيات دورة طوكيو الأوليمبية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسه المرمى: أحمد دعدور وأحمد مسعود وعصام ثروت ومحمد شحاتة.

خط الدفاع: علاء عطا ومحمد صالح وحجاج عويس وأحمد شوشة وإسلام صلاح وأحمد شديد قناوي وعمرو موسي.

خط الوسط : محمد جابر وحسن علي وإسلام عطية وحسين رجب ومحمد عنتر ومصطفى سلطان وأحمد رفعت وجيرندو وعمرو كمال عبد الواحد وفريد شوقي.

خط الهجوم: أحمد جمعة وزياد فرج وأوستون أموتو وكاسينجو.