شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: هدفنا الدوري ونناشد اللاعبين بضرورة التركيز في اللقاءات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن النادي يعمل على توفير الدعم المالي للنادي، ويعتمد في الوقت الحالي على تجديد عضويات النادي، قائلا: "نناشد السادة الأعضاء السداد حتى لا يصل الأمر إلى الغرامات".

وأكد المندوه في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي إبراهيم فايق، أن هدف فريقه هو تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وتابع عضو اللجنة التي تدير القلعة البيضاء :"مركزنا الأول في الدوري، وتركيزنا كبير من أجل الفوز، ونناشد كل اللاعبين بضرورة التركيز فقط في بطولة الدوري من أجل اختتامها بالصورة المناسبة".

وواصل المندوه :"نعمل في الوقت الحالي على تقليص مدة تجديد العضويات داخل مقر النادي حتى لا يتم إهدار وقت السادة الأعضاء، وفي الوقت الحالي لا يزيد الأمر عن ربع ساعة فقط".

وختم: "نحصل على مكاسب جيدة من وراء تجديد العضويات، كما نتعاون مع البنوك لمنح الأعضاء الجدد تسهيلات، والعضوية متاحة بمبلغ 200 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العالية، و250 ألف للمتوسطة".