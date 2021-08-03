شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة "صخرة الأهلى" يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ "46" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل وائل جمعة، مدافع النادى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 46، حيث أنه من مواليد 3 أغسطس 1975، فى قرية الشين بمركز قطور محافظة الغربية، وائل جمعة من ناشئى مركز شباب الشين ولعب معه ثلاث سنوات، قبل أن ينتقل إلى نادى غزل المحلة، ثم الأهلى بعد التألق فى بطولة كأس العالم العسكرية عام 2001، وحصل على كأس أحسن لاعب فى البطولة.

بدأ وائل جمعه حياته مع الأهلى بمباراة كبيرة عندما التقى ريال مدريد الإسبانى يوم 4 أغسطس 2001 باستاد القاهرة، ويومها نجح جمعة فى شل حركة النجم العالمى زين الدين زيدان، لاعب ريال مدريد ونجم منتخب فرنسا، ليصبح جمعة عقدة المشاهير من المهاجمين الأفارقة الكبار فى الدوريات الأفريقية.

وائل جمعة حصل مع الأهلى، على دورى أبطال أفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، كما حقق كأس السوبر الأفريقية لكرة القدم 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006) مع النادى الأهلى.

فيما حصد وائل جمعة مع منتخب مصر على كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية لكرة القدم 2001.

وأعير وائل جمعة للعب فى نادى السيلية القطرى موسم 2007،2008، ثم عاد إلى النادى الأهلى مرة ثانية، وحصد جمعة مع الأهلى الدورى المصرى ثمانية مرات مرات وكأس مصر ثلاث مرات بالإضافة إلى دورى أبطال إفريقيا 6 مرات أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 – 2013.