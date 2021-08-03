شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: أنا من أفضل 3 حراس فى مصر و طموحى العودة للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة، أنه من ضمن أفضل 3 حراس فى مصر من وجهة نظره.

وقال سليمان فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، أنه الأفضل بجانب محمد الشناوى حارس الأهلى و محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك، مضيفا: أن طموحه خلال المرحلة المقبلة العودة لصفوف منتخب مصر مرة أخرى ، مشيدا بدور أحمد ناجى مدربه فى الفريق السكندرى .

فى السياق ذاته رفض أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، منح اللاعبين راحة رغم تأجيل مباراة بيراميدز في بطولة كأس مصر؛ وذلك لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبى الفريق السكندري قبل استئناف مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وكأس مصر.

واتفق أحمد سامى مع الجهاز المعاون له على استمرار البرنامج التدريبى لفريق سموحة دون التغير في أى موعد له وعدم إقامة مباريات ودية خوفا من تعرض اللاعبين للإصابة.

ويسعى أحمد سامي لعودة الأداء الجماعى للاعبى سموحة والزحف نحو المربع الذهبى، لضمان حجز بطاقة التواجد ضمن فرق المربع الذهبي لبطولة الدوري المصري الممتاز والمشاركة فى البطولات الأفريقية الموسم القادم.

وطالب سامى اللاعبين بالتركيز فى المباريات المتبقية من عمر بطولة الدوري الممتاز كونها صعبة وأمام فرق كبيرة، وتضم عددا من اللاعبين الدوليين، لكنه لديه ثقة في لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أمام الفرق الكبيرة في حال تركيزهم داخل الملعب فقط.