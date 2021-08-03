شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على " بروكسى" بهدفين وديا استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندرى بقيادة حسام حسن، الفوز على فريق بروكسى أحد فرق الدرجة الرابعه بهدفين مقابل لا شىء في المباراة الودية ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز و أحرز أهداف اللقاء عبد الغنى محمد و محمود رزق.

ويستضيف فريق الاتحاد السكندرى نظيرة الزمالك يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ29 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي سوف تقام على ملعب الإسكندرية .

ويختتم فريق الاتحاد السكندرية سلسلة المباريات الودية اليوم الثلاثاء بملاقاة مركز شباب خورشيد لرفع الكفاءة البدنية و الفنية للاعبين خلال الفترة المقبلة و الوقوف على التشكيل الأمثل الذى يخوض لقاء الزمالك المقبل في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وقام حسام حسن بإعطاء التعليمات للجهاز الطبى بضرورة تجهيز خالد الغندور، والذى قد أصيب فى مباراة الإسماعيلى بكسر فى عظم الوجه وأجرى جراحة عاجلة، وارتدى واقى الوجه خلال التدريبات والمباريات.