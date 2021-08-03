شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستانف البعثة المصرية، منافساتها اليوم الثلاثاء، فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى. ويخوض لاعبى المصارعة وألعاب القوى والسباحة التوقيعية والغطس المنافسات اليوم.

السباحة التوقيعية وجاء جدول المنافسات كالتالى ...السباحة التوقيعية أسامة السيد منافسات زوجى فنى الساعة 12:30 مساءا الغطس مهاب مهيمن 3 م سلم متحرك رجال نصف نهائي الساعة 3 صباحا كرة اليد منتخب مصر مع ألمانيا دور ربع النهائى الساعة 1:45 العاب القوى عمرو مصطفى منافسات رمى الجلة الساعة 12:15

المصارعة مجدى محمد منافسات الجلة الساعة 12:15المصارعة محمد إبراهيم كيشو وزن 67 كجم الساعة 4 صباحا محمد مصطفى وزن 87 كجم الساعة 5 صباحا