شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستانف البعثة المصرية، منافساتها اليوم الثلاثاء، فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى.
ويخوض لاعبى المصارعة وألعاب القوى والسباحة التوقيعية والغطس المنافسات اليوم.
وجاء جدول المنافسات كالتالى ...
السباحة التوقيعية
السباحة التوقيعية
أسامة السيد منافسات زوجى فنى
الساعة 12:30 مساءا
الغطس
مهاب مهيمن 3 م سلم متحرك رجال نصف نهائي الساعة 3 صباحا
كرة اليد
منتخب مصر مع ألمانيا دور ربع النهائى الساعة 1:45
العاب القوى
عمرو مصطفى منافسات رمى الجلة الساعة 12:15
مجدى محمد منافسات الجلة الساعة 12:15
المصارعة
المصارعة
محمد إبراهيم كيشو وزن 67 كجم الساعة 4 صباحا
محمد مصطفى وزن 87 كجم الساعة 5 صباحا