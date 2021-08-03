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أولمبياد طوكيو.. تعرف على منافسات البعثة المصرية اليوم الثلاثاء

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القاهرة - سامية سيد - تستانف البعثة المصرية، منافساتها اليوم الثلاثاء، فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو وتستمر حتى 8 أغسطس الجارى. 

 

ويخوض لاعبى المصارعة وألعاب القوى والسباحة التوقيعية والغطس المنافسات اليوم.

 

وجاء جدول المنافسات كالتالى ...
السباحة التوقيعية 

أسامة السيد منافسات زوجى فنى 

 الساعة 12:30 مساءا

 

الغطس 

مهاب مهيمن 3 م سلم متحرك رجال نصف نهائي الساعة 3 صباحا

كرة اليد

منتخب مصر مع ألمانيا دور ربع النهائى الساعة 1:45 

العاب القوى 

عمرو مصطفى  منافسات رمى الجلة الساعة 12:15 

مجدى محمد منافسات الجلة الساعة 12:15 
المصارعة 

محمد إبراهيم كيشو وزن 67 كجم الساعة  4 صباحا

 

محمد مصطفى وزن 87 كجم الساعة 5 صباحا

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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