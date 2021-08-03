المندوه: الزمالك هدفه الدوري.. ونناشد أعضاء النادي السداد قبل الغرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد حسام المندوه عضو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن هدف فريقه هو تحقيق لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 61 نقطة انتظاراً لخوض الأهلي مباراته المؤجلة أمام وادي دجلة، وفي حالة فوز الأحمر بها سيتراجع الأحمر للمركز الثاني منذ فترة طويلة بفارق المواجهات المباشرة والأهداف معاً.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس2" قال المندوه :"مركزنا الأول في الدوري، وتركيزنا كبير من أجل الفوز، ونناشد كل اللاعبين بضرورة التركيز فقط في بطولة الدوري من أجل اختتامها بالصورة المناسبة".

وأضاف المندوه :"نعمل على توفير الدعم المالي للنادي، ونعتمد في الوقت الحالي على تجديد عضويات النادي، ونناشد السادة الأعضاء السداد حتى لا يصل الأمر إلى الغرامات".

وتابع المندوه :"نعمل في الوقت الحالي على تقليص مدة تجديد العضويات داخل مقر النادي حتى لا يتم إهدار وقت السادة الأعضاء، وفي الوقت الحالي لا يزيد الأمر عن ربع ساعة فقط".

وأنهى عضو لجنة الزمالك :"نحصل على مكاسب جيدة من وراء تجديد العضويات، كما نتعاون مع البنوك لمنح الأعضاء الجدد تسهيلات، والعضوية متاحة بمبلغ 200 ألف جنيه لأصحاب المؤهلات العالية، و250 ألف للمتوسطة".