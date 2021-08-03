يوفنتوس يتجنب سيناريو راموس وريال مدريد ويُراضي جورجيو كيليني بطريقة احترافية

عملت إدارة نادي يوفنتوس على تجنب سيناريو راموس وريال مدريد عن طريق تمديد عقد المدافع الايطالي المخضرم جورجيو كيليني بالصورة التي ترضيه كي يواصل مسيرته مع الفريق لأطول وقت ممكن دون ضغوطات.

وأضطر ريال مدريد للسماح بمغادرة أسطورة دفاعه سيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان في صفقة مجانية، عقب انتهاء عقده قبل فتح باب الميركاتو الصيفي 2021.

وطلب سيرخيو راموس الحصول على عقد مدته عامين مع خيار التمديد لسنة ثالثة، دون المساس براتبه السنوي، وهو ما رفضته إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، ليقرر الفائز بأربعة ألقاب دوري أبطال أوروبا المغادرة نحو حديقة الأمراء.

وجدد جورجو كييليني الفائز مؤخرًا بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، عقده مع ناديه يوفنتوس لسنتين اضافيتين حسب ما أعلنته إدارة اليوفي اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021.

وكان عقد كييليني صاحب الـ 36 عامًا قد انتهى مع يوفنتوس في 30 يونيو الماضي، في الوقت الذي كان يخوض فيه يورو 2020 مع منتخب ايطاليا، الذي توج باللقب البطولة للمرة الثانية في تاريخه اثر تغلبه على منتخب إنجلترا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية.

متى ينتهي عقد كيليني مع يوفنتوس؟

سينتهي العقد الجديد للاعب جورجيو كيليني مع يوفنتوس في يونيو 2023، وإذا ما نجح في تكرار نفس المستوى الذي قدمه في يورو 2020 خلال الموسم الجديد قد يحصل على سنة إضافية.

وكانت كل الدلائل تشير الى تجديد يوفنتوس لعقد القائد جورجيو كيليني، لا سيما بعد التصريحات التي ادلى بها رئيس النادي أندريا أنييلي، حيث أكد أن مجلس الادارة كان ينتظر عودة المدافع المخضرم من اجازته بعد التتويج الاوروبي لكي يوقع العقد الجديد.

وبدأ كييليني مسيرته في صفوف يوفنتوس عام 2005 وكان احد اعمدة الفريق في السنوات الاخيرة عندما توج بلقب بطل ايطاليا تسع مرات متتالية قبل أن يفقده الموسم الماضي لصالح انتر ميلان.

كما خاض جورجيو كيليني بين صفوف يوفنتوس نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين وخسرهما امام برشلونة الاسباني عام 2015 وريال مدريد عام 2017، وفاز مع الفريق بكأس ايطاليا خمس مرات.

وقبل انضمامه لصفوف يوفنتوس عام 2005، لعب كيليني 55 مباراة لمصلحة نادي ليفورنو بمنافسات الدوري الايطالي وسجل 4 أهداف في الفترة من 2000 إلى 2004 لينتقل بعدها إلى فيورنتينا الذي مثله في 37 مباراة وسجل 3 أهداف ومنه رحل إلى يوفنتوس في ميركاتو 2005.

وفي جعبة كيليني 404 مباراة في الدوري الايطالي بقميص يوفنتوس قبل بداية موسم 2022/2021، كما سجل 27 هدفًا في المسابقة الملقبة بـ جنة كرة القدم.