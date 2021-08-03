الامارات | 9 محطات تجهز منتخب اليد للبطولة الآسيوية.. والمدرب الجديد «إفريقي عربي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محطات تجهز منتخب اليد للبطولة الآسيوية.. والمدرب الجديد «إفريقي عربي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أمين عام اتحاد كرة اليد، ناصر الحمادي، عن تسع مراحل لإعداد المنتخب الأول للمشاركة في النسخة 20 من البطولة الآسيوية المقررة في إيران خلال الفترة من الخامس إلى 27 يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم في بولندا والسويد 2023، على أن تدشن أولى التجمعات في 13 و14 سبتمبر المقبل.

وقال الحمادي لـ«الإمارات اليوم»: «إن محطات إعداد المنتخب تتضمن تجمعات داخلية قصيرة وأخرى طويلة، بجانب معسكر خارجي في مصر، وتجارب ودية في الإمارات مع البحرين، قبل الدخول في فترة الإعداد النهائي الأطول ضمن روزنامة الإعداد في الفترة من 13 حتى 31 ديسمبر، لوضع اللمسات الأخيرة قبل خوض استحقاق البطولة القارية في يناير 2022، والساعين من خلالها لانتزاع إحدى البطاقات المؤهلة إلى كأس العالم في بولندا والسويد».

وأوضح: «يستهل أول التجمعات في 13 و14 سبتمبر على أن يتبع في الشهر ذاته وخلال الفترة بين 20 و25 بالتجمع الثاني، ومن ثم التجمع الثالث الذي يقام بين 6 و10 أكتوبر، الذي يأتي قبل أيام من التوجه إلى معسكر خارجي خلال الفترة من 14 حتى 20 من الشهر ذاته يرجح أن يقام في مصر وتتخلله تجارب ودية».

وأضاف: «تستكمل مراحل الإعداد في نوفمبر بالتجمعين الرابع والخامس، على أن يدخل المنتخب في معسكر داخلي بين 21 و30 من نوفمبر يتخلله خوض مباريات ودية مع المنتخب البحريني القادم إلى الإمارات في معسكر خارجي، على أن يسدل الستار على مراحل الإعداد في شهر ديسمبر، بداية من تجمع قصير يومي 6 و7، وفترة إعداد طويلة ونهائية في الأسبوعين الأخيرين من هذا العام بين يومي 17 و31 ديسمبر 2020».

وعن هوية المدرب الجديد للمنتخب، قال الحمادي: «يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة على عقد المدرب الجديد للمنتخب الذي سيتم الكشف عن هويته منتصف الشهر الجاري، وهو مدرب عربي من مدرسة كرة اليد الافريقية ويتمتع بخبرات كبيرة كانت وراء منحه الأفضلية من بين قائمة طويلة من السير الذاتية للمدربين الذين تم ترشيحهم لتولي رئاسة الجهاز الفني للمنتخب». واختتم: «يحرص اتحاد اللعبة، ولجنة المنتخبات، على توفير كل سبل نجاح مراحل إعداد المنتخب، بطموح انتزاع إحدى البطاقات القارية المؤهلة إلى كأس العالم، خصوصاً أن الأبيض سبق له أن حل خامساً في البطولة الآسيوية الأخيرة، وكاد قاب قوسين أو أدنى في التأهل إلى مونديال مصر الذي أقيم مطلع العام الجاري».

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