الامارات | «الشعفار جميرا للدراجات» يعسكر في أوزبكستان

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشعفار جميرا للدراجات» يعسكر في أوزبكستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يغادر فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية غداً إلى العاصمة الأوزبكية طشقند لإقامة معسكر تحضيري لمدة شهر، برعاية مجموعة «بن شعفار القابضة»، استعداداً للموسم الرياضي الجديد المليء بالتحديات والمشاركات المحلية والخارجية. وتضمّ بعثة الفريق ثمانية درّاجين من أبرز نجوم رياضة الدرّاجات الهوائية الهواة على مستوى الدولة وهم: راشد محمد غلام وطارق عبيد وخالد علي أحمد وعبد الله حسين فرحان وخالد بن عمير ومحمد السبع وأحمد حسن قائد وفيصل الشحي. وقال أسامة الشعفار في تصريحات صحافية: «لقب دوري الهواة في الموسم الجديد أولويّة لدى الفريق، ومواصلة تقديم عروض قوية في كل السباقات»، مشيراً إلى أن «إدارة الفريق وضعت برنامجاً إعدادياً متكاملاً يتضمن تدريبات مكثفة داخلية وإقامة معسكرات خارجية بهدف رفع المستوى البدني والفني للدراجين، إضافة إلى توفير كل الظروف الملائمة للتحضير وكل المعدات والتجهيزات من قبل مجموعة (بن شعفار القابضة) الراعي الرسمي للفريق».

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