الامارات | «المفجر» بطل كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن «المفجر» بطل كأس الوثبة ستاليونز في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر المهر «المفجر» للشقب ريسنج بكأس الوثبة ستاليونز «بري اركا» البالغة جائزته 14 ألف يورو، أول من أمس، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات الوثبة، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن استراتيجية المهرجان بدعم الملاك والمربين على الساحتين المحلية والعالمية.

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