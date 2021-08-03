شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الأوليمبى: الشناوى يستحق الإحتراف فى أكبر دوريات أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة عبد الكريم مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى، أنه لم يقصر أى فرد من الفريق الوطنى فى أولمبياد طوكيو التى شهدت خروج أحفاد الفراعنة من دور ربع النهائى أمام البرازيل بنتيجة 1/ 0 .

وأضاف عبد الكريم فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 ، أن محمد الشناوى حارس المرمى يستحق الإحتراف فى أكبر الدوريات الأوروبية ، فضلا عن أنه كان إضافة قوية للفراعنة و إستطاع نقل خبراته لمحمد صبحى و محمود جاد.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا فى الصعود بالفريق لربع النهائي، وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

كما قرر مسئولو اتحاد الكرة إحالة التقرير النهائي للكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق فور وروده للإدارة الفنية لدراسته و الاستفادة من التجربة.