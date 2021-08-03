شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف: وقعت على نفسي عقوبة في دجلة بعد التأخير عن المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة بدجلة، أن منصبه الجديد في النادي أحدث حالة كبيرة من الانضباط في غرفة ملابس دجلة انعكس على نتائج الفريق في المباريات الأربعة الأخيرة، حيث فاز دجلة في مباراة وتعادل في ثلاثة ولم يخسر أي لقاء.

وقال عبد المنصف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس2 مع الإعلامي إبراهيم فايق،"مهمتى كمدير كرة هدفها احداث نتائج إيجابية، وحدث بالفعل ووقعت على نفسي عقوبة بخصم 3 ألاف جنيه من مستحقاتي في الأيام القليلة الماضية بعد التأخر عن المران نتيجة ظروف طارئة".

وعن العروض للاعبي دجلة التي تناولتها وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة قال عبد المنصف، "لدينا اهتمام كبير من عدد من أندية الدوري بمواهب دجلة، مثل محمود عبد العاطي وأحمد عاطف ومحمد رضا، لكننا أغلقنا باب التفاوض نظرا لحساسية الفترة المقبلة وأهميتها للفريق وسننظر في كل العروض بعد ضمان البقاء في الدوري".

وتابع مدير الكرة بدجلة، "لا نمانع من رحيل أي لاعب للنادي الذي يرغب في الانتقال إليه، بل وسنساعده لتحقيق حلمه أيضا، لكن قبل ذلك يجب أن يكون تركيز اللاعبين كله في تحقيق حلم البقاء والخروج من النفق المظلم الذى يحاصرنا باقترابنا من الهبوط".

وتحدث أوسة عن مواجهة الأهلى المقرر الأربعاء المقبل، "الأهلى فريق كبير ينافس على بطولة الدوري ويرغب في حصد جميع النقاط، ومبارياتنا المقبلة من ضمنها الأهلى والزمالك والخروج من أمامهما بأى نقاط هو مكسب كبير، ونخوض باقي المباريات بحسابات لقاءات الكؤوس".