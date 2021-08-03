شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يفتح الباب للتعاقد مع شركة var جديدة استعدادا للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسؤولو اتحاد الكرة علي فتح الباب أمام الشركات الخاصة بتقنية الvar من أجل التقدم لتطبيق التقنية في الدوري المصري استعدادا للموسم الجديد المرجح انطلاقه في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

طالبت الشركة المسئولة عن تطبيق تقنية حكم الفيديو var فى الدورى المصرى للموسم الجارى بالحصول على المستحقات المالية المتأخرة لدى اتحاد الكرة، خاصة أنها لم تحصل على أى مستحقات منذ أكثر من 4 أشهر .

وحصلت الشركة المنظمة لتقنية حكم الفيديو على 4.5 مليون جنيه على دفعات من اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجناينى، ولم تحصل على أى مستحقات منذ قدوم اللجنة الثلاثية الحالية، وطالبت الجبلاية بالحصول على المستحقات أكثر من مرة.

ويدرس مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة إقامة مباريات الدور قبل النهائى لكأس مصر بدون تقنية الـ var بداعى توفير النفقات، إلى جانب عدم رغبة اللجنة الحالية فى التعامل مع الشركة الموجودة حالياً والتى تدير مباريات الدورى، على أن يتم إقامة مباراة النهائى لكأس مصر فقط بتقنية حكم الفيديو.

ووصل فريق الزمالك لمواجهة أسوان فى الدور قبل النهائى لكأس مصر بينما ينتظر بتروجت الفائز من الأهلى وانبى فى دور الـ16على أن يواجه الفائز من تلك المباراة الفائز من بيراميدز وسموحة التى تقام فى دور الـ16أيضا والفائز يواجه بتروجت فى دور الأربعة