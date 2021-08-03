شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال: لا أرغب فى الانتقال لنادى يجعلنى أخسر جمهور الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي السابق وطلائع الجيش الحالي، أنه لن ينتقل إلى أي نادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، قائلا: " لا أريد أن يخسر جمهور الأهلي".

وأوضح عمرو جمال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى،"تلقيت عروضًا من الأندية الكبرى داخل مصر ولكن أعد جماهير الأهلي أن اسمي سيظل مرتبط بالنادي الأهلي ولن انتقل لأي مكان آخر يحزنهم أو يغضبهم مني"، مضيفا:"سعيد للغاية بالمستوى الذي ظهرت عليه مع نادي طلائع الجيش هذا الموسم، وهذا يعود للجهاز الفني بقيادة عبد الحميد بسيوني، ولاعبي الفريق"، مضيفًا :"هدفنا هذا الموسم إنهاء الدوري في مركز متقدم".

يذكر أن طلائع الجيش يستعد لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها 8 أغسطس المقبل، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.