شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية ضمن قائمة أفضل لاعبى خط الوسط في دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الاهلى في قائمة أفضل لاعبى خط وسط في بطولة دورى أبطال أفريقيا التي تمكن الفريق الأحمر من تحقيقها .

ونشرت صفحة دورى ابطال أفريقيا والكونفدرالية التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم صور للاعبين المرشحين والتي جاء ضمنهم عمرو السولية .

وعاد فريق الكرة بالنادى الأهلي، للتدريبات عصر اليوم الإثنين، بعد راحة 72 ساعة حصل عليها عقب مباراة أسوان الخميس الماضي التى أقيمت الخميس الماضي وأنتهت بفوز الأهلي 3-1 ، ويخوض الأهلي مران اليوم استعداداً لمباراة دجلة المقرر لها التاسعة مساء الأربعاء المقبل على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، للتتويج ببطولة الدوري للموسم السادس على التوالى فى النسخة الحالية للمسابقة، لاسيما بعد نجاحه فى التتويج بدوري أبطال أفريقيا للموسم الثانى على التوالى وللمرة العاشرة فى تاريخ القلعة الحمراء، فيما يتطلع الزمالك للتتويج بالدوري رقم 13 فى تاريخه لتعويض إخفاقه الأفريقى موسمين على التوالى، وبات المارد الأحمر مطالبا بفوز وحيد للتساوى مع الزمالك على قمة الدوري برصيد 61 نقطة بعدما فاز المارد الأحمر على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة 17 للدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، فاز في 17 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 54 هدفا وتلقت شباكه 21 هدفاً، خلف الزمالك المتصدر (61 نقطة) من 27 مباراة.

وتفصل 8 مباريات الأهلى عن نهاية النسخة الحالية من بطولة الدوري وتحدد بشكل فاصل مصيره فى المسابقة، بعدما نجح المارد الأحمر فى الفوز بخمس مواجهات هى "سموحة والمقاولون والمقاصة والإنتاج الحربى وأسوان"، وتعادل مع بيراميدز والبنك الأهلى ليخسر أربع نقاط مؤثرة فى صراع القمة كادت تمنحه الأفضلية على الزمالك.



