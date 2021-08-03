7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 2 أغسطس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، موسيمانى يرفض احتراف محمد الشناوي فى الصيف، اتحاد الكرة يوجه الشكر للمنتخب الأولمبي.. ويؤجل صرف المستحقات، الزمالك يحدد هوية المرشح الأول لتدعيم هجوم الفريق .

اتحاد الكرة يوجه الشكر للمنتخب الأولمبي.. ويؤجل صرف المستحقات

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، فى اجتماعه اليوم، توجيه الشكر للجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الأولمبى على ما قدموه خلال فترة عملهم التى تنتهي بنهاية الدورة الأولمبية، وذلك بعد حصولهم على بطولة أفريقيا المؤهلة للدورة الأولمبية وخاضوا مباريات صعبة ونجحوا فى الصعود بالفريق لربع النهائي، وكان الخروج أمام المنتخب البرازيلي حامل اللقب.

موسيمانى يرفض احتراف محمد الشناوي فى الصيف.. اقرأ التفاصيل

جدد الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، رفضه الشديد لفكرة الموافقة على احتراف محمد الشناوى حارس مرمى المارد الأحمر ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تجدد الحديث عن عروض الخليج التى تطارد الحارس بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو.

الزمالك يحدد هوية المرشح الأول لتدعيم هجوم الفريق

بات حسام حسن، مهاجم سموحة، المرشح الأول للانضمام إلى نادى الزمالك، سواء فى قائمة المهاجمين المحليين أو الأجانب، حيث وضعت إدارة الكرة بالزمالك بالاتفاق مع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اللاعب على رأس المرشحين بعدما كان المرشح الثانى بعد الكونغولى بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربى الذى انتقل إلى الشارقة الإماراتي.