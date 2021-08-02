مدرب كرواتي مديرا لكرة برنامج الابتعاث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعان برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم بالكرواتي روميو جوزاك، في منصب مدير الكرة في البرنامج، على أن يتولى العمل بدءا من الموسم الحالي، الذي تقرر أن ينطلق بعدد من تجارب الأداء في مدينة الرياض قبل اختيار المواهب، تحضيرا لمعسكر مدينة سالو الإسبانية.

ويحمل روميو جوزاك شهادة الدكتوراه في علوم كرة القدم من جامعة زغرب في كرواتيا، كما تولى عددا من المناصب الفنية والإدارية، أبرزها مساعد مدرب في نادي دينامو زغرب ومدرب نادي ليجيا وارسو موسم 2017 / 2018، بالإضافة إلى توليه إدارة المنتخبات في الاتحاد الكرواتي من 2013 إلى 2017.

كما درب جوزاك منتخب الكويت في يوليو 2018، بعد 3 أشهر من إقالته من تدريب نادي ليجيا وارسو البولندي، إلا أن الاتحاد الكويتي أقاله أيضا عقب الخسارة بثلاثية أمام أستراليا في الكويت، ضمن التصفيات المشتركة بكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأكد مدير برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم هشام طاشكندي، أن التعاقد مع جوزاك جاء نظير مسيرته الفنية الكبيرة في التدريب والتطوير، والتي تتماشى مع رؤية البرنامج وأهدافه من خلال المعسكر الدائم الذي يقيمه البرنامج في مدينة سالو الإسبانية، الذي تتخلله محاضرات فنية وتطويرية، بالإضافة لتحسين اللغة الإنجليزية لدى لاعبي البرنامج، متمنيا التوفيق لمدير الكرة الجديد في تقديم كل ما لديه لخدمة البرنامج في الفترة المقبلة.