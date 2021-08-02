خيرها بغيرها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقف حلم لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى العداء مازن الياسين عند محطة الدور نصف النهائي بعدما أنهى أمس مشاركته في سباق 400 م بأولمبياد طوكيو بحلوله رابعا محققا زمنا قدره 45.37 ثانية، فيما يتأهل فقط الأول والثاني إلى النهائي بجانب صاحب أفضل زمن من التصفيات الثلاث، حيث لم يكن الياسين ضمن الفئة الأخيرة أيضا.

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