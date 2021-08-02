شكرا لقرائتكم خبر الطائي يدعم صفوفه بالرحالة عطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت إدارة نادي الطائي الصفقة السابعة للفريق الأول لكرة القدم الصاعد إلى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من خلال التعاقد مع لاعب فريق الشباب محمد عطية بنظام الإعارة لموسم واحد.

ولعب عطية المولود في 1992 لعدد من الأندية، حيث جاءت بداياته مع نادي المجد، ومنه انتقل إلى نجران في عام 2012 ولعب معه موسما واحدا، ثم انتقل إلى أبها ولعب معه لموسمين، ولعب للشعلة في عام 2015 ولفريق أحد عام 2017 والشباب عام 2019 فأعاره الأخير إلى ضمك في 2020، ليحط حاليا بالطائي في محطته الثامنة.

على صعيد آخر، خسر الفريق الأول مواجهته الودية الثانية أمام الإسماعيلي المصري 0/ 2 ضمن المرحلة الثانية من معسكره المقام حاليا بمدينة الإسماعيلية استعدادا لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم والذي سيفتتحه بمواجهة حامل اللقب فريق الهلال، بينما يستعد الإسماعيلي للمواجهة المؤجلة أمام بيراميدز الأربعاء المقبل لحساب الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وكان الطائي قد كسب مواجهته الأولى ضد فريق أبوكبير المصري 5/ 1، فيما سيخوض مواجهته الثالثة أمام فريق العدالة السعودي الخميس المقبل قبل أن يختتم معسكره الجمعة المقبل.