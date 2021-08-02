شكرا لقرائتكم خبر هل يدشن الاتحاد موسمه بمشكلة المهاجم الصريح؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​رمت إدارة نادي الاتحاد مهمة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الحالية من عدمه على عاتق المدير الفني البرازيلي فابيو كاريلي.

وكانت إدارة النادي استبعدت المهاجم الصربي الكسندر بريجوفيتش من قائمة الفريق بالمعسكر الإعدادي لمنافسات الموسم المقبل دون أن يتم فسخ العقد بين الطرفين حتى اليوم.

كما ارتبط اسم المهاجم الإماراتي علي مبخوت كثيرا باسم الاتحاد خلال الأسابيع الماضية دون فصل في الصفقة.

وينتظر أن يرسم كاريلي خلال الأسبوع الحالي ملامح التشكيل الأساسي للفريق في منافسات الموسم المقبل من خلال خوض مواجهة فارازدين الكرواتي يوم الثلاثاء، ثم الدحيل القطري يوم الأربعاء وهما آخر لقاءات الفريق الودية في لمعسكر المقام حاليا في النمسا.

وفي ظل عدم استقطاب مهاجم جديد، يتوقع أن يعول كاريلي كثيرا على المحترف البرازيلي رومارينهو داسيلفا في خانة الهجوم الصريح خاصة أنه زج به في هذه الخانة خلال اللقاء الودي الذي أقيم الجمعة الماضي أمام غراتز النمساوي.

ولا زالت الجماهير الاتحادية تطالب إدارة النادي بالتعاقد مع مهاجم صريح ومميز لاسيما وأن الفريق عانى من ضعف العناصر الموجودة في هذه الخانة خلال المواسم الثلاثة الماضية.

من جهة أخرى جددت إدارة النادي عقد الحارس الاحتياطي راكان النجار دون الإفصاح عن قيمة ومدة العقد، وذلك عقب رحيل الحارس فواز القرني لنادي الشباب.