تتويج معافا ببطولة توباكو للتنس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج لاعب المنتخب السعودي للتنس سطام بن توفيق معافا ببطولة نادي توباكو الصربي للفئات السنية في بلغراد على الملاعب الرملية، وذلك ضمن برامج معسكر المنتخبات السعودية المقام في صربيا للفئات السنية. وتجاوز سطام جميع المنافسين عبر جولات البطولة ابتداء من دور الـ 32 حتى الوصول لنهائي البطولة ليقابل لاعب أكاديمية يانكو تبسروفوتش الصربية، وتمكن من حسم اللقاء بنتيجة ( 6 / 1) للمجموعة الأولى و(6 / 3) للمجموعة الثانية.



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