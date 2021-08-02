4 معسكرات لبراعم طائرة الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل المنتخب السعودي للبراعم لكرة الطائرة تدريباته اليومية خلال معسكره بالرياض استعدادا للمشاركة في البطولة الخليجية المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 ـ 23 أغسطس الحالي بالرياض. وخاض أخضر البراعم 4 معسكرات تدريبية مكثفة بقيادة المدرب الصربي زدنكو ومساعد المدرب عبدالله معشي ومجيد آل إسماعيل تخللها تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.



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