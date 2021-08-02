بدء طرح تذاكر مباريات كأس العرب للمنتخبات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ اليوم طرح تذاكر مباريات بطولة كأس العرب المقررة في العاصمة القطرية الدوحة أواخر العام الحالي حسبما أعلنت اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أمس.

وتستضيف قطر بطولة العرب للمنتخبات التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وبمشاركة 16 منتخبا عربيا.

وذكرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم السماح بتقديم الطلبات للحصول على تذاكر المباريات بشكل حصري لحاملي بطاقات الائتمان، ابتداء من اليوم وحتى منتصف يوم 17 أغسطس الحالي.

وأضافت أن المرحلة الأولى من بيع التذاكر للجمهور ستختتم في الفترة من 28 سبتمبر حتى 12 أكتوبر المقبلين، فيما تبدأ المرحلة الأخيرة من طرح التذاكر في الثاني من نوفمبر وتستمر حتى ختام منافسات البطولة.

وتستضيف منافسات كأس العرب 6 ملاعب من ملاعب كأس العالم 2022 في قطر، وفي مقدمتها استاد البيت الذي يستضيف افتتاح البطولة بين البحرين وقطر في 30 نوفمبر، إلى جانب المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر المقبل.

ويستضيف «استاد البيت» المباريات إلى جانب ملعبين آخرين سيتم الكشف عنهما لأول مرة واختبار جاهزيتهما للمونديال، وهما ملعب «الثمامة»، وملعب «راس أبوعبود»، إضافة إلى ملاعب «أحمد بن علي»، والمدينة التعليمية، والجنوب، والتي جرى تشييدها خصيصا لاستضافة مباريات المونديال.

وأوضحت اللجنة في موقعها الرسمي أن الأولوية ستكون لحاملي بطاقات الائتمان خلال فترة البيع المسبق للتذاكر من الثالث وحتى يوم 17 من أغسطس الحالي لتقديم طلبات الحصول على التذاكر، ولن يكون هناك فرق بين مقدمي الطلبات في اليوم الأول أو في اليوم الأخير أو في أي وقت بينهما، حيث ستحظى جميع الطلبات بنفس فرص شراء التذاكر.

وتابعت اللجنة أن أي مشجع يرغب في حضور مباريات البطولة يجب أن يقدم رقم الموافقة على طلب بطاقة المشجع حتى يتمكن من الدخول

إلى قطر وملاعب البطولة.